Sandi Lovric, centrocampista dell'Udinese, ha parlato a Dazn dopo il pareggio contro lo Spezia:



"Abbiamo sofferto, è stata una partita molto difficile con tanti duelli e tanta lotta. Peccato per il tiro di Walace alla fine che non è entrato. La vittoria manca tanto, volevamo vincere. Possiamo fare meglio, dobbiamo continuare a lavorare e dare tutto per vincere. Sono felice per la rete, se segno posso aiutare la squadra e questo mi fa piacere".