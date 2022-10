Pierpaolo Marino, direttore dell'area tecnica dell'§Udinese. è intervenuto ai microfoni di Dazn prima della partita di campionato contro la Lazio: "Non mi sarei mai aspettato Lazio-Udinese come scontro al vertice. Forse da parte loro, ma per noi è una grande e stupefacente sorpresa. Noi comunque cercheremo di stupire ancora. Questa squadra ha le capacità tecniche, fisiche e morali per sorprendere i nostri tifosi".