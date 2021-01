Pierpaolo Marino, dg dell'Udinese, parla a Sky Sport prima della partita con l'Inter: "I procuratori fanno il loro mestiere, noi non abbiamo intenzione di rinunciare a Lasagna che per noi è importantissimo e a cui ci aggrappiamo. Non posso far altro che prendere atto di queste voci, molto è frutto dei procuratori, specie quando si cambiano".



SULLO SCUDETTO - “Credo una delle milanesi. Vedo avanti l’Inter perchè sono una rosa completa ma i giudizi tecnici sono sempre lontani dalle vicissitudini del campionato".