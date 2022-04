Ha parlato Pierpaolo Marino, direttore dell'area tecnica dell'Udinese ai microfoni di Dazn prima della sfida con il Bologna: "Mercoledì credo ci sia stato l’opposto di un calo di attenzione: è stata la troppa voglia di vincere che ci ha portati a subire un contropiede ingenuo nei minuti finali. Non ho mai pensato alla salvezza come un obiettivo, ma a qualcosa in più. Questa squadra deve andare avanti partita dopo partita dando il massimo. Possiamo fare anche degli errori di crescita come quelli contro la Salernitana, in maniera da memorizzarli e da porli come base per un percorso di crescita".



SU PABLO MARI - "Marì è un giocatore dell’Arsenal, è già atipico che un giocatore del genere venga all’Udinese, non perché non ce lo meritiamo, ma perché in genere il percorso è opposto. Sarà difficile trattenerlo ma ci proveremo".