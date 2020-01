A pochi minuti dal lunch match contro il Milan, il direttore dell’Area Tecnica dell’Udinese Pierpaolo Marino è intervenuto ai microfoni di DAZN: “L’intenzione è quella di disputare una partita speciale, come dovrebbe fare una squadra come l’Udinese in queste occasioni importanti. Vogliamo non interrompere il filotto di risultati utili delle ultime gare”.



SUL MERCATO – “Di base restano tutti, ma anche noi vogliamo agire sul mercato, anche perché la sessione invernale è un’opportunità per rinforzare la rosa”.