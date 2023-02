Intervistato da Sky Sport Pierpaolo Marino ha parlato della sfida che vedrà la sua Udinese affrontare l'Inter.



NIENTE CRISI - "All'andata, in quel momento, facevamo grandi partite. Ma non siamo in crisi, in realtà abbiamo una differenza reti positiva e manteniamo le gare sempre aperte anche in un momento in cui, per un calo normale e per assenze, c'è qualche difficoltà".