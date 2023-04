Pierpaolo Marino, direttore dell'area tecnica dell'Udinese, ha parlato ai microfoni di Sky a pochi minuti dalla sfida con il Bologna: "Oggi il mister ha messo in campo una formazione proposita, ma con gli equilibri giusti. Lovric non è la prima volta che gioca da regista, poi abbiamo la qualità di Samardzic e di Pereyra per un centrocampo di qualità ma ben equilibrato".



Thauvin?

"Una bella occasione per lui, era arrivato a Udine in condizioni fisiche non eccellenti, ora è perfettamente recuperato e può essere l'occasione giusta per dimostrare tutto il suo valore".