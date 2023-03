Di seguito, gli episodi discussi di Udinese-Milan, anticipo della 27esima giornata di Serie A.DOVERICECCONI – BERCIGLIIV: FELICIANIVAR: NASCAAVAR: PAGANESSIespulso Sottil per proteste vigoroserigore da ripetere per la presenza di Beto in area, nel momento del tiro di IbraDoveri concede il penalty per un tocco di mano di Bijol sul passaggio di Leao!