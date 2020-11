: poco può in occasione delle reti rossonere. Troppo impreciso con i piedi in fase di impostazione dal basso.: più propositivo nel corso del primo tempo. Nella ripresa, invece, aiuta i compagni di reparto in copertura: il suo recupero sarà importante per il proseguo della stagione friulana.(dal 37’ s.t.: soffre la fisicità degli attaccanti ospiti. Non riesce ad evitare la sconfitta, facendosi anticipare da Ibrahimovic sul 2-1.: è lui a perdersi Ibrahimovic nel finale, concedendo al Milan il gol del sorpasso decisivo. Sfortunato.: il migliore dell’intera retroguardia. Dalle sue parti Saelemaekers non riesce mai a sfondare.: freddo nel realizzare dal dischetto il gol del pareggio bianconero. Lotta fino all’ultimo giro di lancette.: bravo nella gestione del pallone, meno in fase di copertura. Altalenante.(dal 18’ s.t.: entra nel momento più concitato del match, perdendosi tra le maglie ospiti): bene nella prima frazione di gara, in cui aiuta i compagni a ripartire. Nella ripresa si spegne un po’.(dal 37’ s.t.: la sua velocità impensierisce Hernandez e Romagnoli. È proprio il capitano rossonero a causare il rigore del momentaneo pareggio bianconero, atterrando l’argentino. Sorprendente.: si sacrifica tanto per la squadra, cercando di far salire i compagni.(dal 26’ s.t.: perde il duello con Kjaer, che lo respinge in tutte le occasioni): non riesce mai a saltare l’uomo, facendosi sempre recuperare da Calabria. Inesistente.(dal 26’ s.t.: ha pochi minuti a disposizione per proporsi in avanti): non riesce ad evitare la quinta sconfitta del campionato, nonostante una prestazione piuttosto convincente. Ora la classifica inizia a farsi delicata.Nicola Santarossa: torna in campo dopo lo stop forzato per via del Covid 19 e ridà sicurezza a tutto il reparto difensivo.controlla molto bene Deulofeu al quale concede quasi nulla, meno preciso del solito in fase di impostazione e spinta.(dal 26' stentra bene in partita, con la sua velocità crea più di un grattacapo alla difesa dell'Udinese)ingaggia un duello molto fisico con Okaka e non ne esce sconfitto. Sicurezza.: il tocco su Pussetto è lieve ma è errata la lettura dell'intervento perché poteva accompagnare l'avversario invece di intervenire. Una macchia importante su una partita, tutto sommato, positiva.nella prima frazione soffre l'intraprendenza di Pussetto e infatti viene ammonito per un'entrata in ritardo. Cresce notevolmente con il passare dei minuti ma non è ancora il giocatore ammirato nel corso della scorsa stagione.allo stato attuale si conferma quale migliore mediano del campionato. Prezioso lavoro su De Paul, straordinario quando va a chiudere una bell'azione corale sparando un missile che si insacca in rete dopo aver battuto anche sulla traversa. Secondo centro stagione per il centrocampista ivoriano.Pioli gli chiede maggiore personalità nel primo tempo quando l'algerino sembra giocare troppo a ridosso della propria linea difensiva. Non la sua migliore prestazione ma fa comunque il suo.(dal 12' st: si piazza davanti alla difesa e svolge bene il ruolo di diga, chiudendo diversi contropiedi della formazione avversaria)combina poco, manca l'appuntamento con il gol dopo nove minuti su un'ottima palla messa in mezzo da Leao.(dal 12' st Diaz 6,5: delizia con qualche tocco da giocatore di livello superiore, con il suo ingresso il Milan diventa più imprevedibile)abnegazione massima in fase di non possesso, impreciso in quella di possesso. Un pomeriggio storto può capitare dopo un lungo periodo scintillante. (dal 43' stpiace perché prova a sacrificarsi di più in fase difensiva, ma si accende solo a sprazzi. (dal 26' sttorna in campo dopo più di un mese dall'infortunio al gomito e ci mette tutta la grinta possibile per portare a casa il risultato)semplicemente Maestoso. L'assist per il primo gol di Kessie è da manuale del calcio: mette giù un pallone difficile, protegge il pallone in mezzo a due avversari prima di servire un cioccolatino solo da scartare al compagno arrivato a rimorchio. Fa a sportellate per tutta la partita con Samir prima di inventarsi una semi rovesciata sublime per il gol che vale il successo. E sono 7 gol in campionato, campione senza età.non era facile preparare una partita con solo due giorni a disposizione ma il tecnico emiliano riesce anche in questa impresa. Il Milan vince pur non giocando al massimo e questo è il segnale più importante che racconta la sfida della Dacia Arena.Daniele Longo