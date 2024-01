Udinese-Milan: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Udinese-Milan (sabato 20 gennaio con calcio d'inizio alle ore 20:45 in diretta su Dazn e Sky) è una gara valevole per la 21esima giornata di campionato in Serie A, la seconda nel girone di ritorno. I rossoneri si presentano a questa sfida al terzo posto in classifica con 42 punti, 24 in più dei friulani a quota 18 ma vittoriosi all'andata a San Siro.



LE ULTIME - Pioli non può contare sugli indisponibili Bennacer, Caldara, Chukwueze, Florenzi, Kalulu, Pobega, Thiaw e Tomori. Dall'altra parte Cioffi deve fare i conti con le assenze di Bijol, Ebosse e dell'ex di turno Deulofeu.



PROBABILI FORMAZIONI



UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Ferreira, Perez, Kristiansen; Ebosele, Lovric, Walace, Samardzic, Kamara; Pereyra; Lucca. All. Cioffi.



MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Reijnders, Adli; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli.