Juan Musso, portiere dell'Udinese, ha commentato ai microfoni di Udinese Tv la partita persa dai friulani per 1-0 contro la Roma.



Queste le sue parole: "Abbiamo fatto un buon primo tempo, giocando bene. Poi è diventato complicato, c’è stata stanchezza. Nella ripresa eravamo stanchi, la pioggia, il campo: non abbiamo approfittato del momento nostro. La parata su Dzeko? Ero posizionato giusto sul cross, mi aspettavo un colpo di testa, non mi ha sorpreso".