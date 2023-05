Udinese-Napoli potrebbe assegnare agli azzurri lo Scudetto. La gara si giocherà giovedì alle 20,45 e ad assistere ci saranno 10mila tifosi napoletani. E’ quanto emerso dalla riunione in prefettura a Udine in vista della gara alla Dacia Arena.



Il prefetto di Udine Massimo Marchesiello, ha detto: “È stato richiesto un ulteriore rafforzamento della vigilanza ma non crediamo ci sarà alcun problema di ordine pubblico. Auspichiamo che non ci siano contrasti con la tifoseria di casa e anche la società Udinese si attiverà con un’attività di mediazione con i propri ultras. Lo stadio sarà riempito per almeno la metà da tifosi del Napoli, ce ne aspettiamo circa 10 mila”, ha aggiunto.