Udinese-Napoli è molto più del semplice monday night della quarta giornata di Serie A perché può già dire tanto per entrambe le formazioni anche in vista del proseguo del campionato. Da un lato i padroni di casa di Luca Gotti in caso di vittoria aggancerebbero addirittura Inter e Milan in testa alla classifica, dall'altro gli ospiti guidati da Luciano Spalletti potrebbero portarsi in vetta in solitaria confermandosi come l'unica squadra a punteggio pieno e principale candidata alla vittoria dello scudetto.​Il fischio d'inizio a partire dalle 20.45 alla Dacia Arena di Udinese sarà visibile sia sulla piattaforma Dazn e sulle sue app, sia sui canali Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport (251) e Sky Sport 4K (213).(4-4-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Arslan, Walace, Pereyra, Larsen; Deulofeu, Pussetto.(4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.