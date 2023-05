Si gioca alla Dacia Arena ma è andato sold out anche il Maradona: Udinese-Napoli, in programma giovedì 4 maggio alle ore 20:45, potrebbe essere la gara dello scudetto per la squadra campana, con i tifosi pronti a far festa dopo che Luciano Spalletti e i suoi hanno fallito il primo match point in casa contro la Salernitana. Poco male visto il vantaggio accumulato dalla capolista e lo stadio dei napoletani sarà pieno anche se in campo non ci saranno i giocatori ma dei maxischermi posizionati a bordo del perimetro di gioco per permettere una festa collettiva. C’è però un conto da chiudere. Nel caso la Lazio dovesse battere il Sassuolo al Napoli basterebbe comunque un punto contro i bianconeri per laurearsi campioni d’Italia e le quote sulla lavagna scommesse di Betaland spingono Di Lorenzo e compagni verso la vittoria nella 33esima giornata di Serie A. Gli azzurri ovviamente punteranno al massimo bottino per la festa perfetta e sono favoriti a 1,79, ma come detto con il pareggio a quota 3,75 non si lamenterebbe nessuno. Il segno 1 a favore dell’Udinese a quota 4,65 potrebbe non bastare. I gol di quello che potrebbe essere il match scudetto godranno di fama eterna e tutti vogliono prendersi un po’ di gloria in più. Lozano, Osimhen e Kvaratskhelia saranno le punte di Spalletti e sulla lavagna marcatori di Betaland il nigeriano è l’indiziato numero uno a quota 2,25, con Kvara a 3,00 e Lozano a 4,00. A quota 14 il gol del capitano Di Lorenzo.