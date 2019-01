Così Nicola ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta dell’Udinese contro la Sampdoria: "Non sono solito fare giri di parole. Sui due rigori ho molti dubbi. Ma questo non deve incidere sulla prestazione di squadra. Siamo andati dietro al nervosismo, non abbiamo giocato da squadra, abbiamo sbagliato tutti i movimenti. Non accetto questo, non ci serve per il percorso che dobbiamo fare. E' la prima volta da quando ci sono io che non giochiamo da squadra. Sono qua non per fare complimenti a Quagliarella ma per fare autocritica: questo tipo di sconfitta deve servirci molto".