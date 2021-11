Secondo Diario As l'Udinese sarebbe interessata all'acquisto dell'ala sinistra argentina Martin Ojeda, attualmente in forza al Godoy Cruz, protagonista con 10 gol e 3 assist in 18 partite in campionato.

L'entourage del calciatore sarebbe già al lavoro per acquisire il passaporto comunitario per potersi poi trasferire in Italia. Da battere la concorrenza del Napoli.