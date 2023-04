L'Udinese, dopo una partenza razzo, sta avendo un momento di flessione. Nonostante tutto, i friulani sono noni in campionato e la salvezza è stata conquistata dopo dieci partite. In merito al mercato, Udogie è il pezzo da novanta in partenza verso il Tottenham. Il ds Pierpaolo Marino ha intenzione di rimpiazzarlo con un giocatore della Salernitana. Secondo diversi media, il nome scelto è Domagoj Bradaric. Il terzino ex Lille è legato ai campani fino al 2026 e il suo valore è di 5 milioni di euro.