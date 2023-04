L'Udinese sta lavorando già al mercato estivo. Il direttore dell'area tecnica Pierpaolo Marino ha già messo gli occhi su molti giocatori di talento. Tra i vari nomi, nelle ultime ore, è spuntato anche quello di un portiere sloveno che ha già giocato nel nostro campionato.



NUOVO HANDANOVIC - Come riportato dalla Gazzetta Dello Sport, il club friulano sta osservando con molto interesse Matevž Vidovšek. Il classe' 99 è l'estremo difensore dell'Olimpija Ljubljana, ma ha difeso la porta anche di diverse squadre primavera del nostro campionato: Atalanta, Reggina e Pescara. In stagione il portierone ha collezionato in Prva Liga, massima serie nazionale, 23 presenze subendo appena 13 gol. Un prospetto niente male tenuto d'occhio anche dalla Juventus.