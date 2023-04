Nehuen Perez, difensore dell'Udinese, parla così a DAZN prima del match contro la Roma: "È stata una settimana difficile e di duro lavoro. Questa sarà una buona occasione per dimostrare la nostra forza di squadra. Vogliamo sempre vincere a prescindere dalla squadra che affrontiamo. Ogni partita è differente. Contro le big abbiamo fatto bene e ci riproveremo questa sera”.



Come commenta l’assenza di Dybala e Abraham nelle file della Roma?

“È vero che mancheranno due giocatori importanti per loro, ma hanno una rosa di qualità e sarà comunque difficile per noi marcare chi li sostituirà”.