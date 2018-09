Daniele Pradé, responsabile dell'area tecnica dell'Udinese, parla ai microfoni di UdiNews TV dopo la sconfitta di Bologna.



"Abbiamo avuto quattro palle gol importanti, in quelle occasioni devi segnare. Poi siamo passati in vantaggio comunque e lì devi essere più lucido e reattivo, ma vengono fuori i limiti di una squadra che sta insieme da poco e non sa al 100% quello che chiede il mister. Perdere queste gare fa male e brucia, anche perché il Bologna è una squadra alla nostra altezza. Secondo me siamo più forti nelle individualità, loro hanno avuto più fame di noi", si legge nelle dichiarazioni raccolte da udineseblog.it.



"Devi essere bravo a capire gli errori che hai fatto. Adesso lavoreremo su questo insieme a squadra e allenatore, sapendo che sabato abbiamo la Juventus, poi il Napoli, il Milan e il Genoa. Ora devono uscire gli uomini più che i calciatori".



"Questa era una partita che era più facile vincere che perdere. Abbiamo perso, ma i tifosi sono stati incredibili, ci hanno dato motivazioni ed è stata una cosa positivissima per noi e cercheremo di ripagarli".