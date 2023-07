L'Udinese sta rinnovando il centrocampo, con gli acquisti di Oier Zarraga e Domingos Quina già messi a segno e quello di Etienne Camara dell'Huddersfield in dirittura d'arrivo. Secondo La Gazzetta dello Sport, i friulani si muovono anche in uscita, con il nome di Walace in prima fila. Per lui si aprono possibilità per il ritorno in Brasile.