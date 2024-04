Solo diciotto minuti, più recupero che non dovrebbe essere breve. Stasera a Udine si gioca una mini-partita atipica dopo la sospensione nel match del 16 aprile a causa del malore accusato in campo da Ndicka.. La Lega, contro il parere della Roma impegnata in Europa, ha deciso per la data di oggi per un recupero che ha suscitato tante polemiche. In pochi giorni tanto è cambiato, soprattuttoe dove la sete di punti salvezza è aumentata. Anche alla Roma diI due tecnici possono cambiare la formazione lasciata in sospeso, ad eccezione dei giocatori già sostituiti.

GUARDA UDINESE-ROMA SU DAZN

Partita: Udinese-RomaData: domenica 25 aprile 2024Orario: 20Canale TV: DaznStreaming: DaznDove vederla: Udinese-Roma può essere vista in streaming, attraverso qualsiasi tipo di dispositivo (Smart TV che attraverso pc, smartphone, tablet, console di gioco (PlayStation e Xbox) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast) su Dazn o sul canale 214 di Sky.De Rossi cambia molto, anche perchè orfano diche ha segnato il gol del momentaneo 1-1. Il tecnico giallorosso pensa a una Roma d'assalto con Dybala dietroIn difesa, proprio al posto di Ndicka, è pronto Mancini mentre a centrocampo c'è Pellegrini. Nell'Udineseriparte dal 3-5-1-1 con Pereyra a sostegno di Lucca.

: Okoye; Perez, Bijol, Kristensen; Ferreira, Samardzic, Walace, Payero, Zemura; Pereyra; Lucca. Allenatore: Cannavaro: Svilar; Mancini, Smalling, Angelino; Karsdorp, Cristante, Pellegrini, Spinazzola; Dybala, Azmoun; Abraham. Allenatore: De Rossi.