Gabriele Cioffi, allenatore dell'Udinese, parla ai microfoni di Dazn prima del match odierno contro il Bologna: "Dobbiamo fare il massimo, con la sensibilità di guardare a ciò su cui abbiamo lavorato. La settimana scorsa eravamo a Torino e il Toro era la squadra più in forma del campionato. Oggi abbiamo il Bologna che a sua volta è la squadra più in forma del campionato. Ripeto qui quello che ho detto ai ragazzi: è la miglior partita che potesse capitarci".



Sulle scelte tecniche: "Marco Silvestri è un giocatore importantissimo per noi, ho la fortuna di avere due portieri altrettanto forti come Maduka e Daniele Padelli. Ho fatto una scelta tecnica, come lo è Sandi Lovric per Lazar Samardzic".