Lazar Samardzic sta disputando un campionato di alto livello. 5 reti e 4 assist in 32 presenze stagionali. Il centrocampista di proprietà dell’Udinese, alla sua seconda stagione in Serie A, sta facendo vedere tutte le sue qualità. Di pregevole fattura la sua rete che ha aperto le danze nell’ultimo impegno dei Friulani contro la Cremonese. Il giocatore serbo ha parlato di questo e di molto altro in un’intervista a Udinese Tonight.



EUROGOL - Inizialmente, Il gol con la Cremonese: “Mi piace calciare con l’esterno, lo faccio sempre in allenamento. Mi è venuto così, questo è il mio gol più bello anche se pure quello con il Sassuolo mi è piaciuto perché ho toccato due volte la suola, cosa che amo molto fare“.



VITTORIA - Dopodiché, ha espresso la sua soddisfazione per l'ultima vittoria contro i Grigiorossi: “Era importante vincere, sappiamo tutti che le ultime tre partite erano brutte e volevamo dimostrare la nostra qualità. Ora guardiamo partita dopo partita. Ne mancano 7 e le vogliamo vincere tutte, questa è la nostra forza“.



LO SPAZIO - Infine, ha fatto riferimento al poco spazio datogli: “Io mi alleno sempre al massimo, ogni giorno. Sono decisioni dell’allenatore e io devo accettarle. Non parlo tanto con lui perché lui sa le mie qualità e io voglio sempre dimostrarle“.