La famiglia Pozzo ha la possibilità, all'occorrenza, di spostare e scambiare giocatori tra Udinese e Watford a seconda delle esigenze dell'una e dell'altra squadra. La formazione di Premier League, allenata da Claudio Ranieri, è stata risucchiata nella lotta salvezza e secondo la Gazzetta dello Sport si profila la seguente operazione in difesa: Samir volerebbe in Inghilterra, mentre farebbe il percorso inverso per il Friuli Christian Kabasele.