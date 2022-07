Seconda amichevole in due giorni per l'Udinese contro il Chelsea, che si aggiudica pure la rivincita con in campo le seconde linee.



Amichevole:



Udinese-Chelsea 0-2



GOL: 45' Loftus-Cheek, 56' rig. Ziyech.



UDINESE (4-4-2): Padelli; Perez, Abankwah, Nuytinck, Guessand; Ebosele, Samardzic, Lovric, Palumbo; Pussetto, Nestorovski. (A disp. Silvestri, Piana, Cocetta, Pafundi, Abdalla, Asante, Castagnaviz). All. Sottil.



CHELSEA (3-4-2-1): Kepa; Ampadu, Chalobah, Sarr; Loftus Cheek, Kovacic, Gallagher, Chilwell; Ziyech, Pulisic; Broja. (A disp, Bettinelli, Hudson Odoi, Kenedy, Emerson, GIlmour, Bale). All. Tuchel.