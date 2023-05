Andrea Sottil, allenatore dell'Udinese, commenta alla tv ufficiale del club l'1-1 contro il Napoli: “È stata una grande partita, sono soddisfatto e contento da allenatore per i ragazzi, perché conosco e so chi sono i miei giocatori. Il lavoro ora è essere continui a prescindere dall’avversario. È un confine molto sottile e delicato, è chiaro che queste partite si caricano da sole. Sono sempre concentrato ed ambizioso con tutte le squadre e sto cercando di costruire questa mentalità fin dal primo giorno e per la maggior parte delle volte lo abbiamo fatto. Dobbiamo preparare le prossime partite come fossero finali, prepararle mentalmente come abbiamo fatto per questa gara e mi auguro che lo stadio sia pieno lunedì sera"