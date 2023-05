Così il tecnico dell'Udinese, Andrea Sottil, alla vigilia della gara casalinga contro la Sampdoria



“Ehizibue stava avendo una grande crescita, arrivando ad un livello importante di performance. Ci metto anche l’infortunio di Success. Beto è recuperato, ma è chiaro che averli tutti in rosa e a disposizione ci avrebbe dato più alternative e sarebbe stato bello che la squadra si giocasse questo finale di stagione tutta insieme. Ebosele è una soluzione. Come sempre farò le mie valutazioni per mettere la miglior squadra in campo. Lui è cresciuto tantissimo, è un giocatore che ci dà profondità e fasi di 1 contro 1. Si allena bene e lavora seriamente. È il futuro di questa squadra. Se dovessi sceglierlo dall’inizio sono sicuro che farà la sua partita”