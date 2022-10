Il tecnico dell'Udinese, Andrea Sottil, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida con la Cremonese: "Abbiamo sempre pensato all’avversario che affrontiamo di volta in volta, in questo caso la Cremonese. Dobbiamo stare concentrati sul presente, che fa la differenza”.



CHE PARTITA ASPETTARSI - "Una partita da grande squadra nel senso di essere ordinati, lucidi nella scelta e determinati a vincere”.



ASSENZA DI BECAO - “È un giocatore importante, ma chi sta scendendo in campo fa altrettanto bravo. Sono sicuro che i ragazzi faranno una grande performance difensiva".



SUI TIFOSI - "I tifosi friulani sono molto passionali e attaccati alla squadra. C’è grande entusiasmo in città per i risultati prestigiosi ottenuti, non mi meraviglia questo esodo massiccio qui a Cremona. La simbiosi tra squadra e pubblico и fondamentale per raggiungere obiettivi importanti”.