Andrea Sottil, tecnico dell'Udinese, è intervenuto a DAZN prima della sfida contro la Fiorentina: "Sempre bello tornare a Firenze, dove ho giocato due anni bellissimi vincendo anche una Coppa Italia".



Cosa si prova a sfidare il proprio figlio?

"Bellissima emozione affrontare da avversario mio figlio, non capita spesso a questi livelli. Non parte dall'inizio, credo subentrerà".



Vi siete parlati prima di questa gara?

"No, non ci sentiamo mai prima delle partite, figuriamoci in questa".