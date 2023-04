Alla vigilia di Bologna-Udinese, ecco le parole di Sottil in conferenza stampa.



"Il Bologna è una squadra scorbutica, di qualità. Dobbiamo fare una partita molto intelligente tatticamente ed ordinata".



"Per caratteristiche Walace è insostituibile. Abbiamo fortunatamente due calciatori intelligenti come Arslan e Lovric che sapranno adattarsi".



"Mi dispiace molto non essere vicino ai ragazzi e vivere la partita. La squalifica va accettata e fa parte del gioco. Dall’alto vedrò meglio la gara. Su Bijol eravamo preoccupati nell’immediato, ma siamo stati rassicurati subito dopo da lui. Masina sta bene, ha avuto una ricaduta muscolare: con lui, lo avevo già detto, abbiamo forzato il rientro, consapevoli che sarebbe potuto accadere e lo ringrazio per la sua disponibilità. Come sempre domani farò le ultime considerazioni e schiererò la miglior formazione possibile. Dobbiamo essere bravi a capire che dobbiamo giocare sempre con la nostra identità e adattarci alle caratteristiche dei giocatori che nell’insieme metterò in campo. Sono convinto che i ragazzi faranno una grande prestazione".