Andrea Sottil, tecnico dell'Udinese, ha parlato a DAZN a pochi minuti dalla sfida con la Salernitana: “È chiaro che fuori casa è da un po’ di tempo che non raccogliamo punti importanti. Questo è sicuramente un aspetto da cui migliorare nell’immediato e per la prossima stagione. Oggi è sicuramente una trasferta insidiosa contro una squadra in salute. Noi vogliamo fare punti ed una prestazione all’altezza. Beto? È a disposizione, ma non ha ancora un minutaggio importante nelle gambe. Oggi ho preferito iniziare con Nestorovski davanti.”



Oltre a tutti gli assenti per infortunio, anche Udogie non sarà della partita a causa della squalifica: “Ci mancano, da mesi, tanti giocatori ed è un dispiacere per me, non ho tante soluzioni. Come dico sempre, non cerco alibi o scuse. La mancanza di Udogie si farà sentire, lui è un giocatore di corsa e spinta sulla fascia. Gli inserimenti dei centrocampisti saranno molto utili ed importanti in fase di attacco oggi.”