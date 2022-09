Il tecnico dell’Udinese Andreaè intervenuto ai microfoni di Sky dopo la vittoria contro: "Siamo cresciuti, la nostra è stata una prestazione encomiabile e molto intensa, abbiamo creato tanto, con grande sacrificio. Fa bene chi inizia e chi subentra e sono soddisfatto per i ragazzi"."Mi sono arrivati 3-4 pugni, ma li ho concessi. In questi casi li accetto volentieri"."Come l’ho convinto a giocare sulla fascia? Parlando. È il nostro capitano e un ragazzo straordinario. Quando avevamo problemi sulla destra ci siamo incontrati, era predisposto, ho trovato una porta apertissima. Mi piace avere un quinto dinamico, che viene dentro e lascia spazio. È un giocatore di ltissimo livello, con lui abbiamo trovato un buon equilibrio"."L’Udinese è un top club, qui per lavorare c’è tutto. È una squadra forte e competitiva. Ho portato le mie idee e il mio modo di interpretare il calcio, a prescindere da chi incontriamo vogliamo fare la nostra partita. Quando si va sotto i ragazzi pensano solo a giocare, possiamo ancora crescere. Li devo ringraziare perché mi seguono tutti i giorni"."Da difensore roccioso ad allenatore spumeggiante? Proprio perché ho fatto una vita a rincorrere gli attaccanti sono convinto che serva attaccare forte, questa è una squadra che ha un’intensità pazzesca. È un’arma che mi piace"."Partire dal basso? Ho sempre creduto in me stesso. Sono in un club che mi ha aiutato. Se c’era una squadra con cui esordire in A quella era l’Udinese, ho sempre avuto in testa di farlo".