L'Udinese ha messo le mani sullo spagnolo Cristo Gonzalez, attaccante classe ‘97 che arriva per 1,5 milioni dal Real Madrid (che trattiene una percentuale sulla futura rivendita). La punta è attesa per la firma, prima di aggregarsi al gruppo di mister Tudor che da ieri ha come vice l’ex Chelsea, Luca Gotti. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, per la mediana piace il polacco Dziczek del Piast Gliwice.