Florian Thauvin, neo acquisto dell'Udinese, ha parlato così in conferenza stampa: "I primi giorni sono andati benissimo. Volevo ringraziare la Società e il Direttore per aver fatto il possibile per farmi venire qui, in uno dei campionati migliori al mondo. Sono molto contento, il club è bellissimo. Sono rimasto impressionato per le strutture, lo stadio, il campo da gioco. Ho scelto l’Udinese perché ho ricevuto tante chiamate della Società. Per un giocatore è importante sentire la fiducia e quando la Società ha un piano per lui. Ringrazio per questa fiducia e voglio mettermi subito a disposizione lavorando duramente.”



Il punto sulla sua condizione fisica e sul ruolo che può ricoprire in squadra: “Ho fatto la preparazione con il Tigres, ma ho giocato poche partite in questa prima parte di campionato. Fisicamente sto bene, ma ho bisogno di qualche giorno di lavoro e minutaggio per dare il massimo. So che il club gioca solitamente con il modulo 3-5-2, nasco come esterno a destra, ma tante volte a Marsiglia ho giocato come secondo attaccante, in grado di muovermi liberamente per il campo, dietro la prima punta. Questa è la mia posizione ideale. Obiettivi personali e di squadra? Per prima cosa voglio ripagare la fiducia del club. Arrivo in una squadra che sta facendo un bel campionato e settimo in classifica. Voglio adattarmi presto ai miei compagni per essere disponibile, dare una mano e vincere più partite possibili".