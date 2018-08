La ricerca dell'attaccante ha riportato l'Udinese sulle tracce di, in uscita dal Palermo. Il club friulano è in trattativa con la società di Zamparini: mediagol.it scrive che i due club trattano in modo fitto e costante per provare a capire se vi sono i margini per definire l’operazione. Per quanto concerne la formula dell’eventuale trasferimento, le parti lavorano ad un prestito oneroso con obbligo di riscatto fissato a circa 4,5 milioni subordinato a numero di presenze e gol realizzati dall’attaccante.