Udinese Calcio annuncia la firma, fino al 2025, di Martin Palumbo.

Il giovane centrocampista classe 2002 ha svolto tutta la trafila del settore giovanile in maglia bianconera sin dal 2011, arrivando anche all'esordio in prima squadra all'ultima giornata del campionato appena conlclusosi contro il Sassuolo.



Centrocampista dotato di tecnica e velocità, Palumbo può ricoprire diverse posizioni nella zona mediana del campo ed è già stabilmente nel giro delle nazionali giovanili norvegesi (sua madre proviene dalla Norvegia). Con la selezione Under 18, infatti, ha realizzato 3 gol in 2 presenze, debuttando nel febbraio di quest'anno.

Nella stagione 19/20 ha totalizzato, con la maglia dell'Udinese, 12 presenze nel campionato Primavera 2.



In bocca al lupo Martin!