Il mercato dell’Udinese in questi giorni si sta muovendo sia in entrata che in uscita. Per quanto riguarda le cessioni, come riporta udineseblog.it, possiamo dire come Mamadou Coulibaly sia sempre più lontano dalla conferma in bianconero. Il tecnico della Salernitana, Fabrizio Castori, infatti l’avrebbe espressamente richiesto alla società. L’allenatore e il centrocampista hanno già vissuto una positiva stagione lo scorso anno a Trapani e puntano a far continuare questo sodalizio il prossimo anno.