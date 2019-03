La domanda sorge spontanea: come scenderanno in campo i bianconeri al San Paolo? Visto l’infortunio di Nuytinck nell’ultima uscita contro la Juventus e la squalifica di Opoku, Nicola dovrà cercare delle soluzioni, arretrando, con grande probabilità, Stryger Larsen nei 3 di difesa: l’esterno danese, che già si è adattato a fare la mezzala nella partita contro il Bologna, ha sempre dimostrato grande spirito di sacrificio, spostandosi e coprendo vari ruoli quando l’allenatore piemontese non aveva a disposizione tutte le pedine.



Attenzione, però, anche alla situazione De Maio: il francese non è al meglio e se non dovesse farcela l’Udinese passerebbe alla difesa a 4, con Larsen centrale a formare la coppia con Troost-Ekong. In questo caso Ter Avest andrebbe a fare il terzino, con Zeegelaar nella corsia di sinistra; in mediana scelte obbligate con Mandragora e Fofana accompagnati presumibilmente da Sandro. Dubbi anche in attacco: Nicola dovrebbe far partire Okaka dal primo minuto, rientrato dall’infortunio, con De Paul e Pussetto alle sue spalle, lasciando in panchina Lasagna. Insomma, tutto dipende dall’impiego di De Maio, che proverà il recupero fino all’ultimo: quel che è certo è che i tifosi non perdoneranno un’altra prestazione come quella di venerdì scorso all’Allianz Stadium di Torino. Nicola dev’essere bravo a motivare la squadra, evitare il catenaccio (dimostratosi letale contro le grandi squadre) e cercare di mantenere alto il baricentro dei ragazzi bianconeri; inoltre, per l’Udinese saranno fondamentali anche i risultati dagli altri campi.



Il Bologna, momentaneamente a -4 dai friulani, andrà a Torino, sponda granata, mentre l’Empoli riceverà il Frosinone, in una sfida delicatissima. La Spal ospiterà la Roma per evitare di rimanere a quota 23 e al contrario il Cagliari, con la vittoria di ieri sulla Fiorentina, ha raggiunto il Genoa, guadagnandosi di fatto la salvezza.