. Una squadra aggressiva, per nulla attendista, che voleva fare la partita e imporre il proprio gioco, che andava ad aggredire alta l'avversario. Una squadra senza paura dell'avversario e della classifica.L'atteggiamento iniziale ha impressionato. Pronti, via doppio vantaggio firmatoed. Lo spagnolo, messo da parte qualche individualismo di troppo, ha mostrato finalmente qualità da vero leader. Giocate a ripetizione, con la difesa blucerchiata in costante affanno. L'esterno - già in rete a San Siro contro il Milan - invece, continua a bruciare tappe nel percorso di crescita, confermandosi tra gli interpreti più interessanti - anche per età - del ruolo di tutta la Serie A. Non è una caso se le big hanno messo già messo gli occhi su di lui, se la Juve si vocifera sia pronta in estate a fare un'offerta.A fare la differenza, però, c'è anche e soprattutto il ritorno dal primo minuto di. Con il Tucu in campo l'Udinese è tutt'altra squadra. L'argentino è l'unico in grado di dare qualità e tempi alla manovra. Ne hanno beneficiato tutti i compagni, Deulofeu in primis che con lui si trova a meraviglia, ma ancheQualche rischio di troppo in difesa, dovesta vivendo un piccolo momento di appannamento. Il brasiliano sbaglia sul gol del 2 a 1 di Caputo. un errore che si somma a quello di Milano su Leao.sufficiente, dietro il migliore è, centrale stabilmente in nazionale albiceleste che il Cholo Simeone vuole riportare a Madrid a fine stagione.I tre punti contro la Sampdoria sono oro che cola nella lotta salvezza e permettono ai friulani di staccarsi dal terz'ultimo posto, di mettere un po' di margine sulla zona rossa. Ora, però, serve confermare questa prestazione, contro la Roma i bianconero sono chiamati alla partita della continuità. E' questo l'esame più tosto per la squadra di Cioffi, riuscire a ripetersi evitando bruschi scivoloni. Il salto di qualità passa da lì.