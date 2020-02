Pareggio a reti inviolate quello tra Udinese e Verona, in un lunch match che ha visto due squadre equivalersi dal punto di vista tecnico: poche le occasioni a disposizione per i padroni di casa, mentre gli ospiti hanno avuto sui piedi due clamorose chance, respinte da Musso prima e Nuytinck poi.



È stato proprio il portierone argentino l’MVP del derby del Triveneto, salvando più volte il risultato e spazzando le critiche che nell’ultimo periodo non lo stavano risparmiando. Dopo gli errori di Milano, Parma e Brescia, infatti, il classe ’94 si è subito riscattato, ottenendo l’ottavo clean sheet in stagione e regalando un altro punto ai compagni di squadra.



Positiva anche la prova della retroguardia: Becao è riuscito a contenere egregiamente Borini, seguendolo dappertutto e murando ogni tentativo ospite. Ancora meglio hanno fatto Ekong e Nuytinck, solidi e uniti, specialmente nel corso della ripresa. Bene i tre centrocampisti centrali, con Mandragora play basso e Fofana e De Paul ad agire come mezzali, per costruire il gioco e ripartire con gli strappi dell’ivoriano.



Nota stonata del match, però, è stata la troppo sterile manovra offensiva, guidata dagli attaccanti e coadiuvati dagli esterni, spenti e timidi. Sema e Stryger Larsen, infatti, hanno spinto relativamente poco, limitandosi a coprire le avanzate avversarie e aiutare la difesa bianconera. Okaka e Lasagna, invece, ci hanno provato con alcune combinazioni, senza però mai centrare la porta di Silvestri.



L’Udinese, per la decima volta in questo campionato, esce dal campo senza trovare la via del gol, rimanendo il secondo peggior attacco dell’intera Serie A e facendosi avvicinare in graduatoria dal Genoa, vittorioso a Bologna.



E sarà proprio la squadra di Mihajlovic la prossima avversaria dei friulani: i rossoblù dovranno fare i conti con numerose assenze – ben otto, tra squalificati e indisponibili - mentre la compagine guidata da Gotti dovrà essere brava a scacciare la sfortuna e centrare la prima vittoria in questo girone di ritorno, al fine di allontanarsi dalla zona calda e staccare le ultime in classifica.