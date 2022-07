Pronti, partenza, via! È iniziata ufficialmente la stagione dell'. Raduno al "Brueschi", prima parole da tecnico bianconeroe primi allenamenti. Conoscersi innanzitutto, mettere benzina nelle gambe in vista di una stagione che si preannuncia lunghissima e cercare di gettare la basi tecniche e tattiche per un progetto vincente. Questa la mission da qui alla prima gara ufficiale di Coppa Italia distante meno di un mese.Si riparte dalle solite certezze: una società solida che da un trentennio garantisce la Serie A, un gruppo squadra con tanto talento e una tifoseria sempre appassionata e presente.Alcuni volti nuovi -- ancora da scoprire e da valorizzare, hanno mosso i primi passi. Questa prima settimana, che precede il ritiro vero e proprio che si terrà a Lienz in Austria, è stata per loro un assaggio, un primo approccio di quel mondo bianconero che impareranno a conoscere. La loro storia, come è stato in passato per altri talentuosi giovani arrivati in Friuli, la scriveranno cammin facendo. "Sono bravi e ci possono sorprendere" garantisce Pierpaolo, dirigente dall'occhio lungo. Non possiamo che fidarci di lui.Ci sono, almeno per il momento, anche i big. Sedotti e (già?) abbandonati dalle grandi squadre, ricominciano da Udine in attesa di una chiamata che con il passare dei giorni non si sa se arriverà. I, giustamente, non svendono i propri gioielli. Chi li vuole dovrà pagare il prezzo richiesto, senza sconti, senza formule strane. Resteranno? Troppo presto per dirlo, il popolo bianconero comunque ci spera. Con l'argentino e lo spagnolo in rosa l'Udinese potrebbe davvero tornare ad essere competitiva per l'A Sottil, poi, spetta il compito di tirare fuori il meglio da, due giocatori che la passata stagione hanno espresso soltanto parte del loro potenziale e che possono diventare i nuovi crack.Ilè lungo e riserverà ancora parecchie sorprese. Servirà, quello sì, mettere mano ad una difesa orfana di Marì e Perez e prendere un attaccante in grado di garantire un certo numero di gol.pare essere il nome giusto per rinforzare l'attacco ma ancora una quadra con il Racing non è stata trovata.Il precampionato si preannuncia assai affasciante, con una serie di amichevoli di caratura internazionale che rappresenteranno il perfetto banco di prova per una squadra ambiziosa. Bayer Leverkusen e soprattuttoalla "Dacia Arena" sono due appuntamenti imperdibili, due sfide che rimandano entrambe a quel passato glorioso di quando Udine stupiva l'Italia e l'Europa.Che dire se non augurare un buon inizio alla bianconera!