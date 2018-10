Si sapeva che quella con il Napolisarebbe stata unae infatti il risultato finale non è mai stato in discussione:per i partenopei, con l’Udinese troppoin zona offensiva e in difficoltà in fase di costruzione, soliti problemi di quest’inizio stagione.E così è arrivata laper i friulani, che ora si trovano alposto a quota 8, assieme al Bologna, ed a soli due punti dalla zona retrocessione.Da Londra, con Gino Pozzo, è arrivatoper il tecnico, obbligato a fare punti già a Genova domenica prossima, sponda rossoblù; la società bianconeraè affattodel lavoro dell’allenatore spagnolo, che proprio nella sfida casalinga col Napoli ha cambiato modulo, rischiando una difesa a 3 che non aveva mai provato prima d’ora. Risultato? Ekong sostituito al 34esimo del primo tempo e Larsen costretto a fare l’esterno di centrocampo.Il gol dello 0-1 è arrivato dopo appena 14 minuti grazie alla magia di, che ha sfruttato un errore in fase di uscita di Behrami e Fofana e ha trafitto Scuffet con un gran destro sul secondo palo; lo spagnolo subentrato a Verdi, infortunatosi alla prima azione del match, è stato uno dei protagonisti della partita assieme ai compagni di reparto, dominando il centrocampo e mettendo in continua difficoltà le. Dal momento del vantaggio azzurro fino alla fine del primo tempo l’Udinese ha cercato di impensierire la difesa avversaria con gli spunti di, reduci entrambi della prima chiamata in Nazionale: il primo si è fattodall’ex Karnezis dopo essere scappato in velocità ad Albiol, mentre “” bianconero ha cercato di verticalizzare alcuni palloni, non sfruttati però da KL15.Nella ripresa il Napoli ha sofferto meno e ha gestito il gioco senza troppi patemi: i cambi hanno regalatoai giocatori di Ancelotti e fatto rifiatare due pedine importanti in vista del match di Champions contro il PSG. È proprio nel corso del secondo tempo che si sono visti idei friulani:, ma soprattutto tantiper poter servire l’unica punta. Lo dimostrano isegnati in questo campionato (di cui uno solo da Lasagna), terzo peggior attacco della Serie A; anche l’infortunio di Teodorczyk non aiuta, fuori per alcune settimane, assieme a quello di Machis ed al probabile forfait di Mandragora in vista della prossima trasferta.Ora Velazquez, se vuole rimanere sulla panchina friulana, dovrà trovare dellealle varie assenze e specialmente daredifferente al gioco friulano, affidando la manovra del gioco a Mandragora e affiancando a Lasagna qualcuno in grado di servirlo ed aiutarlo anche in fase di non possesso. Urgee assegnare agli interpreti del nuovo schema di gioco delle istruzioni che possano far rialzare l’Udinese, ripartendo dalle giocate di De Paul e dall’esperienza di capitan Behrami, per ripagare ladei tifosi eal pubblico bianconero una situazione differente da quella attuale.