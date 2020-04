Andrea, presidente dellae dell', ringrazia la, che ha deciso di anticipare ​i 70 milioni di euro che originariamente erano stati previsti per gli spareggi delle qualificazioni europee. Erogati subito alle società in difficoltà, questa la decisione comunicata da Ceferin, con 676 squadre delle 55 federazioni affiliate che ne beneficeranno."I pagamenti erano inizialmente in programma al completamento dei play-off per le Qualificazioni Europee. Si tratta di 50 milioni per i club che hanno fornito giocatori alle 39 squadre nazionali non coinvolte negli spareggi delle qualificazioni e 17,7 milioni ai club che hanno fornito i giocatori alle 16 squadre che parteciperanno agli spareggi. Il saldo di 2,7 milioni per i giocatori per gli spareggi sarà distribuito in autunno. Per Euro2020, un minimo di 130 milioni è disponibile per i club. Verranno dunque distribuiti 70 milioni tra i club che hanno fornito giocatori per le Qualificazioni e la Nations League. I restanti 130 milioni verranno distribuiti tra i club che rilasceranno giocatori per Euro2020. ​I pagamenti andranno a un numero elevato di club: 676 squadre delle 55 federazioni riceveranno importi da 3.200 euro a 630.000"Queste le parole del numero 1 dei bianconeri: "​e. Mentre la salute pubblica rimane la nostra principale preoccupazione, garantire un sostegno finanziario, legale e normativo prima di far ripartire il calcio in Europa, una volta che ci sarà la sicurezza per farlo, è di fondamentale importanza per l'Eca e i suoi membri".