Il presidente della UEFA Aleksander Ceferin ha parlato del VAR e dei possibili accorgimenti relativi al fuorigioco ai microfoni di Sky Sport: "Un centimetro di fuorigioco non è fuorigioco. Non è questo il significato della regola. E deve essere un errore evidente per fare intervenire il VAR. Le linee più spesse sono essenziali non sono disegnate in modo soggettivo. Quindi rischi per un centimetro di rovinare la stagione di un club. E per me è anche un problema il fallo di mano. Ma non so cosa fare in merito. Ne stiamo discutendo molto con i nostri refree officers".