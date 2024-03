Uefa, le cifre dei premi Champions per le italiane: Napoli più dell'Inter. Milan flop, ma c'è ancora l'Europa League

Redazione CM

Tutte fuori, nessuna ancora in corsa. La Champions League 2023/24 si è chiusa definitivamente per le formazioni italiane che con la sconfitta dell'Inter contro l'Atletico Madrid hanno visto uscire l'ultimo baluardo disponibile per provare a proseguire nella celebre rincorsa al ranking europeo. Con l'uscia agli ottavi dei nerazzurri, del Napoli col Barcellona e della Lazio contro il Bayern si chiude anche il conteggio economico di quelli che saranno gli incassi che a fine stagione la Uefa ridistribuirà ai club.



PREMI AL RIBASSO - Dividendi che, inevitabilmente almeno per Inter, Napoli e Milan saranno incredibilmente inferiori rispetto a soltanto un anno fa, quando ad esempio i nerazzurri arrivarono a toccare i 100 milioni di ricavi, e con rossoneri e azzurri che volando fino alle semifinali e ai quarti rispettivamente superarono quota 80 milioni. Quest'anno il range, elaborato da Calcio e Finanza, vede cifre di gran lunga più ridotte.



NAPOLI LA PIU' RICCA, IL MILAN PUO' GUADAGNARE ANCORA - Il Napoli avendo iniziato la competizione da Campione d'Italia in carica ottiene l'incasso maggiore soprattutto dal primo market pool e sfiora quota 70 milioni. Più dell'Inter che si ferma a poco più di 65 milioni di euro e della Lazio, "penalizzata" dal ranking storico più basso delle 4 e che ferma il contatore a poco più di 60 milioni. Il flop più grande è segnato dal Milan che non arriva a 50 milioni di incassi, ma che potrà continuare a guadagnare dal percorso in Europa League.



Ecco nel dettaglio tutti gli incassi delle 4 squadre.