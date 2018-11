L'assurdo rigore fischiato dall'arbitro Kassai a Sterling in Manchester City-Shakhtar Donetsk spinge l'Uefa ad accelerare i tempi per l'introduzione del Var nelle coppe europee. Secondo la BBC, la tecnologia può essere introdotto già in questa stagione, a partire dagli ottavi di finale in Champions League. Sarà decisivo in tal senso l'Esecutivo del prossimo 3 dicembre a Dublino, altrimenti tutto slitterà alla prossima stagione.