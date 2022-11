. L’ex nazionale inglese, dopo non essere riuscito a strappare un contratto al Burnley nel corso dell’ultimo mercato estivo, attraverso il suo profilo Twitter, ha comunicato la decisione di terminare la sua carriera.Queste le sue parole: “Grazie calcio! Ho finalmente deciso che è arrivato il momento di appendere gli scarpini al chiodo. Dopo aver valutato tutte le opzioni, era la decisione più giusta per me e per tutta la mia giovane famiglia. È stata una decisione molto sofferta. Il calcio è stato la mia vita sin da quando avevo 3 anni. Essere un professionista e giocare al top per gli ultimi 20 anni è stato incredibile. Ne ho amato ogni singolo secondo! Il calcio significa così tanto per me e sempre così sarà. Non l’ho mai realizzato così tanto, sino al momento in cui ho iniziato a considerare il ritiro. Il calcio è valso più di ogni cosa. Vorrei solo ringraziare di cuore tutti i miei cari, la mia famiglia, i miei amici, che mi hanno supportato lungo tutta questa grande avventura. Grazie al mio agente, Leon Angel, che c’è stato dal giorno 1. A tutti i giocatori con cui ho giocato, è stato un assoluto piacere. Agli allenatori, ai membri dello staff che lavorano duro dietro le quinte, a tutte quelle persone che lavorano nei club: vorrei ringraziarvi personalmente e mi auguro di incrociarvi nel prossimo futuro. Ed ovviamente, grazie alle meravigliose squadre ed a tutti i tifosi per i quali ho giocato ed ho avuto l’onore di rappresentare, inclusa la nazionale inglese. Ho amato ogni singolo momento con voi: ne sono grato. Ora, non vedo l’ora di sapere cosa mi riserva il futuro e spero di passare più tempo con i miei cari. C’è così tanto che voglio fare, ridando indietro tutta la mia esperienza dentro e fuori dal campo. Lo farò nel prossimo futuro. Dal profondo dal cuore, grazie mondo del calcio. Aaron Lennon”.