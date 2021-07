Ailemize Hoş Geldin! S U P E R M A R I O B A L O T E L L I #İkiDeli #Balotelli pic.twitter.com/UtQTJPKuH0 — Adana Demirspor (@AdsKulubu) July 7, 2021

è in Turchia e hneo promosso nella massima serie turca., come annunciato anche dalla foto e dal comunicato pubblicato dal Demispor sui propri canali social: "Oggi è avvenuto un trasferimento che scriverà il suo nome nella storia della nostra Adana Demirspor con lettere d'oro. Mario Balotelli ha firmato un contratto ufficiale di 3 anni con la nostra squadra. Super Mario ora segnerà gol per la maglia blu".