[KOMUNIKAT]

Polski Związek Piłki Nożnej informuje, że z dniem 31 grudnia 2022 roku Czesław Michniewicz przestanie pełnić funkcję selekcjonera reprezentacji Polski.

Dopo l'eliminazione agli ottavi nel Mondiale in Qatar la Polonia decide di voltare pagina.. In questi minuti la scelta è diventata ufficiale: "La Federcalcio polacca informa che a partire dal 31 dicembre 2022 Czesław Michniewicz cesserà di essere l'allenatore della nazionale polacca".- Michniewicz è il nono commissario tecnico a lasciare la nazionale dopo il Mondiale in Qatar. La separazione dalla Polonia era già stata anticipata dalla federazione con una nota ufficiale di qualche giorno fa: "Lunedì 12 dicembre 2022, presso la sede della Federcalcio polacca, si è tenuto un incontro tra il presidente del PZPN Cezary Kulesza e il Commissario tecnico della nazionale polacca, Czesław Michniewicz.. Allo stesso tempo, PZPN informa che la questione di un ulteriore rapporto tra la federazione e Czesław Michniewicz è oggetto di colloqui tra le parti. Il contratto dell'allenatore Czesław Michniewicz è valido fino al 31 dicembre 2022, pertanto la decisione su un'eventuale prolungamento del contratto con l'allenatore verrà presa nei prossimi giorni". Adesso la scelta è stata fatta, Michniewicz non sarà più il ct.